Difende l'amica dai bulli, 14enne preso a calci e pugni: la mamma denuncia su Fb

Ha difeso l'amica da un gruppo di bulli ed è stato pestato a sangue. Un quattordicenne di Opicina (Trieste) è stato preso a «pugni e calci in testa» da tre ragazzi sui 17 anni, per avere cercato di difendere una sua coetanea che era stata presa di mira dal gruppo con qualche apprezzamento pesante.Il ragazzo ha riportato 15 giorni di prognosi. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica, quando i due quattordicenni stavano passeggiando in un parco, intenti a raggiungere dei loro amici. A renderlo noto, in un post sulla pagina Facebook del gruppo «Vivere Opicina e l'altipiano» la madre della giovane. Al momento, conferma la Questura di Trieste, sul fatto indagano gli uffici investigativi e della Procura dei Minori.