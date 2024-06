Mercoledì 12 Giugno 2024, 21:24

«Ricordo le domeniche quando mia nonna Angelina Bruni, immigrata a New York dal sud Italia, trasformava la cucina e la tavola in un caos di pietanze e specialità italiane». Si apre con un elogio al rito domenicale del pranzo in famiglia dell'editorialista del New York Times Frank Bruni il nuovo numero di MoltoSalute, inserto giovedì 13 giugno in edicola e online con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

Uno studio dell’Università del Minnesota rivela che mangiare in compagnia riduce lo stress mentre una relazione italiana evidenzia il legame diretto tra felicità, salute e longevità. Ma basta un attimo e la convivialità si trasforma in uno scontro, «bisogna imparare a parlare con calma», spiega Giulia Maffioli, presidente Associazione psicologi psicoterapeuti.

La Dieta mediterranea viene seguita solo dal 13% degli italiani. Annamaria Colao, docente ordinaria di Endocrinologia e malattie del metabolismo alla Federico II e titolare della cattedra Unesco per l'educazione alla salute ammonisce: «Troppi grassi e zuccheri nel piatto. Dimagrire è soprattutto una questione di ormoni. Per questo occorre scegliere e seguire la dieta giusta». Poi i rimedi all'afa che ci fa battere il cuore più forte, l'artrite che colpisce sempre più i giovani, la mummia con l'aterosclerosi e il farmaco che rivoluziona la lotta al tumore al polmone. La dieta per il gatto anziano e le 5 mosse toccasana con le bocce. I colori del rumore, l'intelligenza artificiale che corregge la postura sbagliata. E molto altro ancora...