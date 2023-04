Giovedì 27 Aprile 2023, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 08:03

TEGLIO VENETO - «Mi son da Teio». Diego Ciuto, 56 anni, era orgoglioso di far parte della più piccola comunità della Città metropolitana di Venezia. Se n'è andato in punta di piedi a causa di un male che non gli ha permesso di vivere quelle piccole cose che si trovano nei piccoli paesi come Teglio Veneto. E il motivo lo aveva ti riportato lo stesso Ciuto nei social. «Perdi gli occhiali e dopo dieci minuti c'è il post che ti dice dove sono - aveva scritto Diego su Facebook - parcheggi per andare al bar, chiavi inserite, finestrini abbassati ( a volte anche portiera spalancata, così la macchina prende aria), barista che ti dice: "se viene qualcuno, arrivo subito che vado a prendere i giornali". Io ho cambiato otto case in quattro paesi, ma non me ne andrò mai più da Teglio! Ho già prenotato il posto in via Cintello. Guardatevi in giro, e con orgoglio dite: -mi son da Teio!». Piccole attenzioni quelle di un paesino che però hanno catturato Diego Ciuto che ha saputo a sua volta farsi voler bene.

«Diego era nativo di Torino perché il papà era andato a lavorare in Piemonte - spiega il sindaco di Teglio Oscar Cicuto - poi di fatto era cresciuto in paese. Era una persona squisita, sempre sorridente e disponibile con tutti. Ricordo quando portava la sua storica bicicletta a motore per le manifestazioni che ripercorrevano il tempo passato: ha sempre partecipato a ogni iniziativa. Lascia un grande vuoto per tutti». Una tragedia che purtroppo ha già segnato la famiglia. Il 30 settembre del 1988 morì anche il fratello di Diego, Stefano appena ventenne, assieme ad altri 4 portogruaresi: Mauro, Alessandro, Vincenzo e Katia. Il gruppo fu falciato da un Tir nei pressi di Villach, in Austria, mentre andavano all' Oktoberfest dopo che il loro camper si era fermato sulla corsia di emergenza. Diego Ciuto non ha mai dimenticato il fratello e i suoi amici. Lo scorso anno, come ulteriore gesto d'amore per Antonia, la compagna di sempre, aveva chiesto al sindaco di celebrare il matrimonio. «Fu una cerimonia semplice e bella, così come era Diego» ha ribadito il sindaco Cicuto. Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 28 alle 15, nella chiesa di Teglio Veneto.