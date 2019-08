Ariano Irpino, detenuto di 24 anni si dà fuoco nel carcere: è in gravi condizioni

Dramma in provincia di Avellino. Un detenuto nel carcere di Ariano Irpino si è dato fuoco all'interno della sua cella in preda ad un raptus. Si tratta di un giovane napoletano di 24 anni che ha riportato gravi ustioni. Soccorso dagli agenti in servizio, è stato trasportato presso il locale ospedale dove si sono verificati momenti di tensione con i familiari giunti da Napoli. Sul posto insieme agli agenti penitenziari è intervenuta una Volante della Polizia di Stato. Per le gravi ferite riportate è stato trasferito in eliambulanza al Centro grandi ustioni dell'ospedale «Cardarelli» di Napoli dove sono state riscontrate ustioni di terzo e quarto grado alla testa, nuca, spalle e arti superiori. Le fiamme hanno provocato gravi danni anche all'interno della cella che ospita il detenuto.



