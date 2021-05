Denise Pipitone, spunta una ragazza dall'Ecuador. «Grande somiglianza»: la segnalazione a Pomeriggio 5

Una nuova segnalazione riaccende il caso di Denise Pipitone. L'inviata di Pomeriggio 5 a Mazara del Vallo ha parlato nella puntata andata in onda oggi di una ragazza in Ecuador estremamente somigliante alla bambina scomparsa il 1° settembre 2004. La segnalazione arriva dai social, dove ha cominciato a circolare con insistenza una foto che ritrae una giovane con tratti del viso effettivamente simili a quelli della piccola Denise e di sua madre Piera Maggio. Fra Facebook, Instagram e Tik Tok l'immagine ha raggiunto migliaia di condivisioni da parte di utenti estremamente colpiti dalla somiglianza.

APPROFONDIMENTI TV Denise Pipitone, l'ex fidanzato di Jessica a Domenica Live... TELEVISIONE Chi l'ha visto, Denise Pipitone: «È questo il... MAZARA Denise Pipitone, la madre Piera Maggio: «Nuovi indagati?... MAZARA Denise Pipitone, due indagati. Quarto Grado: «Sono Anna Corona... NESSUN LEGAME Denise Pipitone, a Pomeriggio 5 il risultato del test del dna della...

Denise Pipitone, l'ex fidanzato di Jessica a Domenica Live rivela: «Penso sia coinvolta nel rapimento»

L'inviata della trasmissione di Canale 5 ha spiegato: «Mi sono arrivati tantissimi messaggi che segnalano questa ragazza in Ecuador. La somiglianza con Denise è grandissima, potrebbe sembrare lei a circa 20 anni. Vedendo la foto vi potete accorgere che somiglia tantissimo anche a Piera Maggio. Pare che siano già stati informati gli inquirenti che stanno facendo delle verifiche. È una ragazza che abita molto lontano dalla Sicilia e dall'Italia, ma in questo momento non ci sono confini che tengano». Dopo il caso di Olesya Rostova, la ragazza russa alla ricerca delle sue origini, e quello di Denisa, la giovane rom residente in Calabria, spunta una nuova pista. In attesa di tutti gli approfondimenti del caso da parte degli inquirenti.

🔴 ULTIM'ORA Arriva la segnalazione di una ragazza molto somigliante a #DenisePipitone in Ecuador. Tutte le ultime a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/M0Dnve7Uo0 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 25, 2021

Ultimo aggiornamento: 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA