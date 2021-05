Denise Pipitone, una nuova pista: accertamenti su una ragazza 19enne di Scalea di origine rom

Denise Pipitone, ancora una nuova pista. I carabinieri di Scalea stanno eseguendo dei controlli su una ragazza di 19 anni, di nome (anche lei) Denise e di origini romene, che vive nella cittadina in provincia di Cosenza. Secondo la segnalazione di una cittadina ci sarebbero molte somiglianze con la bambina scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo. Adesso è attesa la decisione della Procura di Marsala sull'eventuale test del dna.

Denise Pipitone, ecco perché non ha il cognome del papà o della mamma: il motivo (che non tutti conoscono)

Denise Pipitone, avvocati sulle tracce della nomade ripresa a Milano con una bambina. «Somiglianza importante»

Denise Pipitone, l'appello della mamma: «Chi sa, parli. Non potete tenervi sulla coscienza questo peso»

La segnalazione - La donna che ha riscontrato delle somiglianze è una parrucchiera di Scalea, che ha inviato un messaggio vocale nel quale racconta di aver riconosciuto la fisionomia della bambina. Ma non solo, perché ha riferito anche di somiglianze legate «alla genesi di questa ragazza», con la figlia di Piera Maggio, che oggi avrebbe 20 anni (è nata il 26 ottobre 2000). La ragazza di Scalea ne ha 19, età che quindi non corrisponderebbe con quella di Denise. Le forze dell'ordine del comando provinciale di Cosenza spiegano che tutte le segnalazioni che ricevono sul caso vengono vagliate con attenzione.

La ragazza non si è sottratta alle verifiche e ha fornito i nomi dei genitori e altre informazioni utili a ricostruire il suo passato. Di tutto è stata informata la Procura della Repubblica di Marsala che dovrà decidere se procedere o meno ad effettuare la comparazione del dna. Ora starà alla Procura decidere se procedere alla richiesta di ulteriori accertamenti oppure no. Procura di cui si è lamentato il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta: «Con noi non parla, è un muro».

La nomade di Milano - Quello di Scalea non è il caso invece segnalato da Frazzitta durante una puntata di Mattino Cinque di due giorni fa: quella segnalazione riguarda il famoso filmato di Milano del 2015 in cui si vedeva una bambina molto somigliante a Denise. La nomade che era insieme alla bambina potrebbe essere la stessa persona che nel gennaio 2005 fece una chiamata anonima a Pietro Pulizzi, papà di Denise. Durante una puntata di "Mattino Cinque" è stato evidenziato un confronto fotografico tra le due donne e lo stesso avvocato Giacomo Frazzitta ha fatto sapere di essere sulle tracce della donna.

In diretta da Milano insieme a Felice Grieco, l'uomo che incontrò la donna rumena insieme a una bambina 10 anni fa. A cosa porta la pista di Milano su #DenisePipitone? pic.twitter.com/GeZA49CJNC — Mattino5 (@mattino5) May 11, 2021

Il legale inoltre, commentando la foto, ai microfoni della trasmissione di Canale 5, ha affermato che la somiglianza tra le due donne è impressionante e ha aggiunto: «Non sappiamo se la bimba ripresa a Milano fosse Denise, ma è importante trovare la nomade che era con lei. Se la trovassimo almeno potremmo toglierci questo dubbio. Questa foto ha delle somiglianze importanti con la donna che accompagnava la piccola ripresa a Milano».

