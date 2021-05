Denise Pipitone, lettera anonima: «Vista con 3 persone della famiglia allargata». Parla l'ex maresciallo

Continuano a emergere dettagli sulla lettera anonima arrivata all'avvocato della famiglia di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. È l'ex maresciallo della Polizia Giudiziaria di Marsala, Francesco Lombardo, a confermare a Mattino Cinque alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore: «La persona che ha scritto la lettera ha riconosciuto le tre persone che avrebbero portato via Denise in macchina, circa 45 minuti/un'ora dopo la scomparsa». Non si tratterebbe però della Ford Fiesta descritta da altre testimonianze, ma di «un altro tipo di vettura».

APPROFONDIMENTI PERSONE ​​Denise Pipitone, un anonimo racconta a "Chi l'ha... MAZARA DEL VALLO Denise Pipitone, ispezione in casa di Anna Corona a Mazara del Vallo STASERA IN TV Denise Pipitone, a Chi L'ha visto le rivelazioni... DENISE PIPITONE Denise Pipitone, il mistero della bimba di quattro anni scomparsa da... NUOVO CASO Denise Pipitone, anonimo a "Chi l'ha visto?":... PERUGIA Perugia, incidente frontale fra auto: Priscilla muore a cinque anni MATTINO 5 Denise Pipitone, l'ex pm Angioni: «Rapita da più... DOMENICA IN Denise Pipitone, l'avvocato della madre: «Mandate altre...

​​Denise Pipitone, un anonimo racconta a "Chi l'ha visto?": «Io l'ho incontrata»

I dettagli - Il maresciallo ha aggiunto: «Si tratta di tre persone già all'interno delle indagini. Possiamo parlare di membri della famiglia allargata». Interrogato dalla conduttrice Federica Panicucci, Lombardo preferisce non sbottonarsi: «Non voglio dare troppe indicazioni, aspettiamo che l'anonimo si faccia risentire». Le indagini proseguono, il caso della della bambina scomparsa il 1° settembre 2004 si arricchisce di nuovi, inattesi, dettagli.

Denise vista insieme ad altre tre persone già citate nelle indagini: "Possiamo parlare di famiglia allargata" in esclusiva a #Mattino5 parla l'ex maresciallo di Marsala pic.twitter.com/cnWQiviBu1 — Mattino5 (@mattino5) May 20, 2021

Ultimo aggiornamento: 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA