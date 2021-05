Denise Pipitone, a Pomeriggio 5 il risultato del test del dna della ragazza rom: «Esito negativo»

Denise Pipitone resta al centro dell'attenzione mediatica con nuovi sviluppi. La bambina di quattro anni rapita il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo è stata protagonista anche oggi della puntata di Pomeriggio 5 condotta da Barbara d'Urso. Le indagini sulla sua scomparsa hanno virano nuovamente sulla pista rom e - su mandato della Procura di Marsala - è stato prelevato un campione di dna di Denisa, la ragazza rom residente a Scalea, che secondo alcuni potrebbe essere proprio Denise.

Denisa, capelli rosa, tratti italiani e accento meridionale si era resa disponibile al prelievo del dna per le analisi negando tuttavia che ci fosse una possibilità sulla correlazione con la bimba scomparsa a Mazara del Vallo. Oggi nel corso della puntanta di Pomeriggio 5 è emerso il risultato delle analisi. Denisa non è Denise Pipitone: l'esito emerso è infatti negativo.

L'anonimo a Chi l'ha visto?

Denise Pipitone era in macchina quel primo settembre del 2004 in cui scomparve nel nulla dopo essere stata rapita davanti alla sua abitazione di Mazara del Vallo. «Piangeva, gridava 'aiuto mamma'». Sarebbe questo, secondo quanto riporta il sito Live Sicilia, il racconto contenuto nella lettera anonima recapitata il 12 maggio scorso all'avvocato Giacomo Frazzitta, legale della famiglia di Denise, che non ha voluto commentare in alcun modo l'indiscrezione.

La missiva è stata consegnata dal legale alla Procura di Marsala, che nei giorni scorsi ha riaperto l'inchiesta sul sequestro della bimba. Una copia è stata spedita dall'anonimo anche al programma televisivo «Chi l'ha visto?» che ne ha mostrato alcuni stralci durante la puntata di mercoledì scorso. «Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura...» scrive il testimone oculare che aggiunge di essere «sicurissimo al cento per cento di quello che ho visto».

Ultimo aggiornamento: 20:08

