Dengue, secondo caso a Jesi: da stasera disinfestazione contro le zanzare. Il Comune: «Chiudete le finestre»

Un altro caso di Dengue a distanza di un mese e mezzo e d'intesa con l'Asur è stata disposta una disinfestazione contro le zanzare nell’intero quartiere ex Smia, nell’area compresa tra viale del Lavoro, via Anconetani, via Padre Pellegrini e via Fava, a Jesi, in provincia di Ancona. Le operazioni saranno effettuate di notte, a partire dall'una, per le prossime due notti, quella di stasera e sabato 21 e quella tra sabato 21 e domenica 22 settembre.

Durante questa operazioni il Comune di Jesi invita i residenti ed i dimoranti a tenere le finestre chiuse e a trattenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni fino al mattino successivo.

