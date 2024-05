Martedì 28 Maggio 2024, 06:15

Il tono di voce è calmo. Di tanto in tanto un sospiro. «Sono qui per esprimere la verità». Alessandro Impagnatiello, che fin dall’inizio afferma di essere oggi «una persona lucida e più consapevole», è pronto a raccontare tutto. E lo fa senza scomporsi quasi mai. Nemmeno quando descrive nei dettagli l’orrore di ogni singolo gesto compiuto prima e dopo l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano.

LA RICOSTRUZIONE

A esattamente un anno dal delitto, avvenuto il 27 maggio del 2023 nell’abitazione della coppia a Senago, nel Milanese, l’ex barman dell’Armani Cafè ripercorre quel giorno davanti ai giudici della Corte di Assise di Milano, soffermandosi anche su quegli agghiaccianti istanti in cui è rimasto «immobile» dietro alla compagna, incinta al settimo mese, con un coltello tra le mani. «Quando si è alzata e si è voltata verso di me, l’ho colpita». Alla domanda del pubblico ministero su un eventuale tentativo di difendersi da parte di Giulia, Impagnatiello ha risposto «no, non ce ne è stata l’occasione». Trentasette coltellate che, secondo l’autopsia, che sarebbero state inferte alla ragazza mentre era di spalle e prevalentemente nella zona del collo. Un numero agghiacciante: «io l’ho saputo soltanto alcuni giorni più tardi – ha detto –, tramite un servizio alla tv».

Il racconto di Impagnatiello, che comincia alle 11.30 e si conclude poco prima delle 18 con un’ora di pausa nel mezzo, attraversa per intero quello che lui stesso definisce «un infinito castello di bugie». Dalle «menzogne» dette alla collega di lavoro con la quale aveva una relazione parallela («era soltanto un rapporto carnale») fino ai tentativi di depistare le indagini con la denuncia di scomparsa e i tentativi di contattare Giulia al suo cellulare. Rispondendo alle domande del pm Alessia Menegazzo, che ha coordinato le indagini insieme all’aggiunto Letizia Mannella, il 30enne ha raccontato dell’incontro avvenuto quel giorno stesso tra Giulia e l’altra donna, davanti all’Armani Cafè di Milano, al quale era stato invitato anche lui. «Chiesi di incontrarci fuori dal lavoro perché quello era un ambiente in cui avevo una certa responsabilità e ci tenevo particolarmente. Essere umiliato avrebbe fatto crollare la mia immagine», ha spiegato. Le ragazze si erano quindi viste da sole e, dopo essersi confrontate su tutte le bugie dell’uomo, Giulia era tornata a casa. «Ha detto che se ne sarebbe andata, che voleva tornare a Napoli dalla famiglia e che quel bambino non lo avrei mai visto». Poco dopo, le erano state sferrate quelle coltellate mortali.

DOPO L’OMICIDIO

Sui momenti successivi al delitto, Impagnatiello dice di essere stato «avvolto completamente da uno strato di insensata follia, di pazzia totale», e in quello stato avrebbe tentato «di far sparire il corpo di Giulia». Raccontando i due tentativi di bruciarlo, prima nella vasca da bagno e poi nel box, il 30enne ha ripercorso anche tutti i vari spostamenti del cadavere, tra cui il passaggio nel bagagliaio dell’auto prima di gettarlo tra alcune sterpaglie a poche centinaia di metri da casa. «Il 30 maggio sono andato a pranzo da mia mamma in macchina: a bordo c’era il corpo di Giulia».

Impagnatiello parla anche della presunta premeditazione che gli viene contestata. Il pm insiste nel domandargli del divano, posizionato a soli pochi centimetri dal punto in cui la 29enne è stata uccisa, e trovato intonso e pulito. «È sempre rimasto lì – dice – e non era stato coperto». Per la prima volta l’ex barman, reo confesso del delitto, ammette di averle somministrato del veleno per topi. «Ho iniziato a darglielo a maggio, per due volte a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Mentre dormiva nel letto, le ho depositato nella bocca aperta questi granuli grandi come un chicco di riso». Lo scopo non era «e far del male a Giulia: volevo colpire il bambino». Già, perché la preoccupazione di Impagnatiello, a suo dire, era che l’arrivo del piccolo Thiago potesse far allontanare lui e quella che definisce «la donna della mia vita».

Nell’aula gremita, dove anche la mamma di Giulia ascolta la deposizione tenendo una foto della figlia tra le mani, Impagnatiello dice infine che non vi è una ragione dietro all’omicidio. «È una domanda che mi sono fatto miliardi d volte, ma non credo avrò mai una risposta. Non c’è e non ci sarà mai un motivo per tutta questa violenza».