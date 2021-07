Deejay morta in Sicilia, la Procura: «Viviana Parisi uccise il figlio e si gettò dal traliccio»

Giovedì 29 Luglio 2021, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 12:46

Potrebbe essere questo l'ultimo atto della vicenda di Viviana Parisi, la deejay trovata morta nei boschi di Caronia (Sicilia) l'8 agosto del 2020. Secondo la Procura di Patti, che coordina l'inchiesta sulla morte della donna e del figlio, a un anno dai fatti, la 41 enne «si è uccisa lanciandosi dal traliccio» ai piedi del quale è stata trovata senza vita. E, con ogni probabilità, prima di uccidersi avrebbe strangolato il figlio Gioele di 4 anni, poi ritrovato nel bosco il 19 agosto. Dunque, nessun duplice omicidio. Per questo motivo, come apprende l'Adnkronos, la Procura ha chiesto al gip l'archiviazione.

Nella richiesta di archiviazione, il Procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, elenca una serie di consulenze e alcune intercettazioni da cui emergerebbe tutto il malessere psichico della donna. «Le indagini hanno permesso di accertare in modo incontrovertibile le precarie condizioni di salute mentale di Viviana», dice il Procuratore. Che ricorda il trasporto di Viviana al Pronto soccorso, il 18 marzo 2020, in pieno lockdown, all'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. «Il medico del Pronto Soccorso intervenuto ha ricordato di aver visto Viviana sdraiata per terra, che ripeteva la frase: »Abbiamo consegnato i nostri figli al demonio!!».

Circa tre mesi dopo, a fine giugno, la donna era stata nuovamente condotta presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, per avere ingerito, volontariamente, come dicono i medici, dei farmaci «con chiaro intento autolesivo». Episodi «non isolati», come scrive lo stesso magistrato. «Tutti i familiari, gli amici ed i vicini di casa di Viviana Parisi hanno dichiarato come la donna, nel corso del tempo, avesse dato luogo a numerosi episodi di instabilità psicologica, adottando comportamenti singolari», come la lettura della Bibbia sul balcone di casa o nel sagrato della chiesa, in pieno lockdown, «nonché accusando manie di persecuzione e timori di vario genere, come quello di essere controllata da sconosciuti, anche attraverso la televisione ed il telefono cellulare, oppure ritenendo di essere pedinata da macchine di grossa cilindrata».

Non solo. Agli atti dell'inchiesta e della richiesta di archiviazione ci sono anche i messaggi che Daniele Mondello scriveva alla moglie per chiederle di prendere le medicine. L'8 giugno 2020 Mondello scriveva alla moglie: «Prendi le pillole, se ami tuo figlio». Ed ancora: «Hai rovinato la nostra famiglia, vergognati, mi dispiace solo per mio figlio che non si meritava questo». «Curati!». Nella stessa data Mondello inviava il seguente screenshot alla moglie Viviana: «Centro di Terapia Strategica - Research Training, Psychotherapy Institute - Paranoia e manie di persecuzione. L'intervento attraverso la psicoterapia breve strategica» e, subito dopo, il seguente messaggio: «Leggi bene, non essere presuntuosa, questo è il problema che ti sono stato vicino per aiutarti, ma tu non vuoi farti aiutare e stai distruggendo la vita di nostro figlio, la tua e la mia e stai facendo soffrire la tua famiglia e la mia, per una volta ascolta chi ti vuole veramente bene!».

«Le precarie condizioni di salute della donna, peraltro, sono state confermate dalla risultanze dell' «autopsia psicologica» operata dal Professor Picozzi, il quale ha stabilito come la donna soffrisse di «una patologia di importante di valenza psicotica», patologia dalla quale non si era mai ripresa completamente. In altre parole, la donna soffriva di un «disagio preesistente da almeno due anni», con aspetti clinici tali da spingere a ipotizzare un accertamento sanitario obbligatorio per fronte alla situazione, caratterizzati dalla «presenza di spunti psicotici, con tematiche mistiche, persecutorie e di rovina (riferimenti al demonio, interpretatività delirante - il diavolo nel serpente del bastone di Asclepio -).

Secondo il consulente «… l'incidente stradale ha rappresentato per costei uno stressor acuto che ha valicato ogni capacità di elaborazione e risoluzione»; tale situazione è stata causata da »una interpretazione persecutoria dell'evento», come se il sinistro fosse stato «causato intenzionalmente, per nuocerle, da inesistenti aggressori», oppure, in alternativa, dall' «innescarsi del timore inaccettabile che il marito ne approfittasse per toglierle la potestà genitoriale, allontanandola per sempre dal suo bambino»