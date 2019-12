Decathlon, clamorosa rapina nella notte: bottino di centomila euro a Mestre

Decathlon, clamoroso furto in Veneto sul quale sta indagando la squadra mobile di Venezia. È sucesso tutto tra domenica notte e lunedì mattina al Decathlon di Mestre che si trova in via don Tosatto. Una banda di ladri specializzati è penetrata nello store e ha svuotato la cassaforte, per un bottino che, stando ai primi riscontri, supera i centomila euro. Il fatto è stato scoperto in mattinata dal personale del negozio. A causa del furto il Decathlon è rimasto chiuso per l'intera giornata.

Ultimo aggiornamento: 31 Dicembre, 17:44

