Venerdì 16 Luglio 2021, 16:15 - Ultimo aggiornamento: 16:31

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dell'attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nel suo appartamento a Roma in zona Madonna del Riposo, ipotizzando il reato di morte come conseguenza di altro delitto, che si configura nei casi di morte per droga.

Libero De Rienzo morto, lascia la moglie Marcella Mosca e due figli di 6 e 2 anni

Libero De Rienzo, le indagini della Procura

I pm, che hanno disposto l'autopsia e gli esami tossicologici sul corpo, vogliono escludere che a causare il decesso sia stata un'overdose. Nell'appartamento, comunque, non sarebbe stata trovata alcuna sostanza stupefacente.