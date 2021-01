De Luca: «In Campania esaurite dosi vaccini, oggi la campagna si ferma»

«Ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l'esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi». Lo annuncia il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

APPROFONDIMENTI TERAMO Covid, reazione al vaccino: giovane infermiera ricoverata. La Asl:... PRIMOPIANO Il punto sulla campagna di vaccinazione in Europa, no a contratti... PRIMOPIANO Via libera dell’Ue al vaccino dell’azienda statunitense Moderna POLITICA Vaccino anti-Covid, De Luca: «In Campania stiamo facendo...

Covid, reazione al vaccino: giovane infermiera ricoverata. La Asl: «Sta bene»

Il punto sulla campagna di vaccinazione in Europa, no a contratti bilaterali

L'esaurimento delle dosi di vaccini in Campania è stato segnalato dal governatore Vincenzo De Luca «al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato. Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l'invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di forte sottodimensionamento del nostro personale nella quale si sta lavorando. Voglio ringraziare - aggiunge De Luca - tutte le nostre strutture sanitarie per i risultati straordinari conseguiti pure in carenza di personale. La campagna vaccinale sarà nei prossimi mesi la nostra priorità, per portare la Campania fuori dall'epidemia e verso una vita normale».

Ultimo aggiornamento: 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA