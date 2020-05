Vincenzo De Luca: «Evitate feste, festini e carnevali: tutelate almeno padri, figli e madri»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna all'attacco. In video, come sempre. Sulle regole da seguire per scongiurare il ritorno del Covid-19, tuona: «Non sono consentite le feste a casa e nemmeno la movida e gli assembramenti. Al di là di questo, dobbiamo sapere che da oggi in poi ci salviamo se adotteremo comportamenti individuali corretti. Tutelate almeno i vostri figli, i vostri padri e le vostre madri: altro che feste, festini, carnevale e pippe varie», il suo appello "colirito" su Twitter.

🔴 #CORONAVIRUS: non sono consentite le feste a casa e nemmeno la ‘movida’ e gli assembramenti.

Al di là di questo, dobbiamo sapere che da oggi in poi ci salviamo se adotteremo comportamenti individuali corretti.

Tuteliamo i nostri cari: altro che feste, festini e cose varie. pic.twitter.com/5YvtQ5J8j3 — Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) May 23, 2020

