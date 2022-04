Davide Scanio morto in fabbrica per un incidente, aveva 32 anni. È rimasto agganciato a un macchinario a rotazione

Infortunio mortale sul lavoro in una fabbrica di imballaggi, la "Cavalleri Unipersonale" ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. La vittima, Davide Scanio, 32 anni appena compiuti, residente in paese, è stato agganciato da un macchinario a rotazione vicino al quale stava lavorando e scaraventato a terra. Ha battuto violentemente la testa a terra ed è morto sul colpo.

Lecce, operaio muore a 29 anni folgorato dal cavo dell'alta tensione

Francesco Razza morto in scooter a Caserta, era un dirigente dello stabilimento Stellantis di Cassino

Su Facebook il toccante post d'addio di un amico: «Caro Davide, la vita è pure questa, sofferenza e dolore, tu l’hai sempre affrontata con un sorriso. Quelle poche volte che siamo usciti insieme erano solo risate, sicuramente se tu fossi rimasto in paese le uscite sarebbero state molte di più. Eri veramente un bravo ragazzo, bello come il sole ma soprattutto umile! e non è la circostanza a farmelo dire... Da ieri l’unico sentimento è la tristezza mescolata alla rabbia. Ciao grande amico di tutti».