Davide Ferrerio in coma a 21 anni, a processo con rito abbreviato la 17enne coinvolta nel pestaggio

Dovrà presto comparire davanti al tribunale minorile di Catanzaro la ragazza all'epoca 17enne coinvolta nel brutale pestaggio ai danni di Davide Ferrerio, avvenuto lo scorso 11 agosto nel centro di Crotone.

La vittima, un ragazzo di 21 anni residente a Bologna, si trova attualmente ricoverata in coma irreversibile all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano, mentre la giovane è accusata di concorso anomalo in tentato omicidio.

Il giudice per le indagini preliminari ha fissato il prossimo 5 aprile l'udienza del processo nei confronti della giovane, che si terrà con rito abbreviato, a seguito della richiesta avanzata dall'avvocato difensore Aldo Truncé.

Davide Ferrerio, sms dell'arrestata alla madre dopo il pestaggio: «È caduto come un salame»

Massacrato per uno scambio di persona

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la sera dell'aggressione la 17enne aveva dato appuntamento ad un uomo di 31 anni che la stava corteggiando su Instagram utilizzando il falso profilo con il nome dell'ex fidanzato della ragazza.

Ma in realtà si trattava di una trappola: la giovane si era infatti recata all'appuntamento presso il Tribunale di Crotone accompagnata da alcuni parenti, in una sorta di spedizione punitiva nei confronti dello spasimante. In quell'occasione, la madre dell'allora 17enne aveva coinvolto nell'agguato anche Nicolò Passalacqua, fidanzato 22enne della figlia all'epoca dei fatti contestati.

Scoperto il piano della famiglia, il 31enne si dava alla fuga subito dopo aver scritto un messaggio alla minorenne - che gli chiedeva come fosse vestito per riconoscerlo - dicendo di indossare una maglietta bianca, in modo da sviare l'atttenzione da lui.

L'outfit descritto corrispondeva a quello dell'ignaro Davide Ferrerio, che si trovava lì solo per incontrare un amico. Per colpa di quel banale e triste scambio di persona, dunque, il 21enne sarebbe stato massacrato di botte da Passalacqua, ritenuto dagli inquirenti l'autore materiale del pestaggio.

Davide Ferrerio, arrestate una ragazza e la madre per il pestaggio. «Hanno coperto l'aggressore»

Passalacqua, anche lui intenzionato a chiedere il rito abbreviato tramite i suoi legali, dovrà quindi rispondere di tentato omicidio. Il prossimo 3 aprile toccherà invece alla madre dell'allora 17enne e al compagno, il 34enne Andrea Gaju, comparire davanti al giudice per concorso anomalo in tentato omicidio (la stessa accusa rivolta alla figlia).

In caso di sopraggiunta morte celebrale da parte di Ferrerio, tuttavia, l'accusa diventerà di omicidio aggravato e gli imputati non potranno più accedere al rito abbreviato.