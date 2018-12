Astori, due medici indagati per omicidio colposo

Svolta nella vicenda della morte, avvenuta il 4 marzo 2018, del calciatore della Fiorentine e della nazionale Davide Astori. La procura di Firenze ha emesso due avvisi di garanzia, nell'ambito dell'inchiesta sulla sua scomparsa, nei riguardi di due medici che risultano indagati per il reato di omicidio colposo. Si tratta di due medici degli ospedali di Firenze e Cagliari, indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte del calciatore. I due medici si sarebbero interessati delle autorizzazione per l'idoneità sportiva di Astori.

