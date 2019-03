David Bowie, 90 scatti a Firenze per raccontare il Duca Bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un settimana di grande attesa per Firenze e per gli amanti del rock. In città sbarcae la sua storia, raccontata attraverso 90 fotografie. Questi scatti saranno i protagonisti della mostra "Heroes - Bowie by Sukita" dedicata appunto a Bowie, icona della cultura pop, ritratto dal maestro della fotografia giapponese. Dal 30 marzo al 28 giugno,Riccardi mette in mostra le immagini che celebrano il Duca Bianco, artista tra i più significativi della cultura contemporanea che ha saputo elevare a forma d'arte la musica rock.Nelle sale della rassegna si potranno ammirare scatti iconici che illustrarono la copertina dell'album 'Heroes' e fotografie storiche tratte dall'archivio personale di Sukita che raccontano un'amicizia iniziata negli anni Settanta. Il percorso espositivo ripercorre le fasi di un sodalizio durato oltre 40 anni tra Bowie, morto nel gennaio 2016, e il fotografo Sukita che il 25 maggio arriverà aper incontrare il suo pubblico.Alla presentazione della mostra era presente, tra gli altri, il sindaco di Firenze e della Città metropolitana, Dario Nardella che ha accolto la mostra come «suggello della nuova vocazione di Palazzo Medici Riccardi e della scelta di mettere a confronto l'arte rinascimentale con artisti del nostro tempo. Sicuramente la curiosità di vedere come la macchina fotografica di Sukita riesce a farci vedere Bowie da una prospettiva diversa è grande».