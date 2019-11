Danza sportiva Rimini, gare 'truccate'. Denunciati giudici e il presidente federale

Una frode all'interno del mondo della danza sportiva che vede indagate, a vario titolo, otto persone: istruttori, giudici e direttori di gara della Federazione Italiana (Fids) che avrebbero favorito alcuni atleti nel corso dei campionati italiani che si sono tenuti a Rimini tra il 5 e il 15 luglio del 2018, durante la manifestazione "Sportdance".



È quanto hanno scoperto i carabinieri del comando provinciale di Rimini che hanno eseguito misure cautelari e interdittive. Tutto è cominciato da un esposto della procura generale dello Sport depositato alla Procura della Repubblica di Rimini in cui si ipotizzavano condotte fraudolente di tesserati e responsabili della federazione. Un sistema che si temeva avrebbe raggiunto la sua massima applicazione nel corso dei campionati del 2018.

Le successive indagini hanno fatto emergere un sistema di gare truccate che andava avanti da anni. Al centro, c'era la figura di un istruttore capace di influenzare i giudici: a lui si rivolgevano le scuole di danza "amiche" per far ottenere posizionamenti alti in classifica ai propri atleti.



Dodici le gare risultate truccate e oltre agli scambi di favori, non ci sarebbero stati scambi di denaro. L'ipotesi degli investigatori è che le scuole cercassero di accrescere la propria visibilità all'interno del mondo della danza, grazie ai buoni risultati dei propri iscritti. Alcuni atleti, nel tempo, hanno segnalato casi sospetti alla direzione romana della Fids, tra cui un'atleta che, non sentendosi ascoltata, si è rivolta anche ai carabinieri.



Tra gli indagati, anche il presidente federale Michele Borbone, che deve rispondere di omessa denuncia delle frodi di cui avrebbe avuto notizia. Le persone coinvolte risiedono nelle province di Milano, Monza-Brianza, Varese, Terni, Reggio Calabria, Matera e Bari. A un istruttore e a due giudici è stato applicato il divieto di esercitare la professione o rivestire incarichi all'interno di società sportive per sei mesi. Mentre ad altri tre istruttori e a un direttore di gara è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Riguardo all'ipotesi contestata a Borbone, la Fids ha fa sapere che «il presidente federale non è mai entrato in possesso o ha avuto conoscenza di nomi, elementi e/o documenti che lo avrebbero obbligato a inoltrare un rapporto all'autorità giudiziaria o sportiva».

