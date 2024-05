Sabato 25 Maggio 2024, 07:20

«La cultura non milita, la cultura è storica». Carlo Sini non ha dubbi quando si parla delle proteste studentesche negli atenei: «È giusto protestare ma bisogna rispettare il principio di laicità». Professore emerito dell’Università di Milano, già professore di filosofia teoretica, Sini è autore di oltre 45 libri e componente dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Professore, gli episodi delle preghiere islamiche durante l’occupazione all’Università di Torino sanciscono l’abbandono della laicità nelle proteste studentesche?

«Quello che è accaduto è grave, anche se ha coinvolto 30 persone. È giusto condannare gli episodi internazionali di violenza ma ricordandosi di difendere il principio di laicità, come principio di pace, non come un’ideologia contro altre ideologie. Se la trasformiamo non serve a niente e smentisce le sue origini, che partono dalle guerre di religione e quindi dal tentativo europeo di porre fine a un massacro continuo. La laicità è un principio di accoglienza istituzionalmente neutrale».

Le sembra applicato?

«La laicità integrale in Italia non c’è sempre stata. La presenza della Chiesa è sempre stata invadente. Non posso dimenticare che alla Statale la mattina i giovani si riunivano nel cortile a pregare. Nessuno allora si scandalizzava. Adesso, con la presenza musulmana in Italia, le questioni si stanno complicando, e parecchio. Come si fa a impedire a loro quello che noi non abbiamo impedito a noi stessi?».

Chi dovrebbe difendere la cultura, se il mondo intellettuale, rimane al margine del dibattito?

«Le manifestazioni per la Palestina hanno ragioni profonde che stanno nella violenza che Israele ha perpetrato contro le popolazioni arabe del territorio. Ma non può essere dimenticato che dall’altra parte ci sono dei terroristi. Buona parte della cultura di natura musulmana vorrebbe la distruzione dello Stato di Israele. Capisco che le persone vadano in piazza perché in questo momento c’è un’urgenza di fermare il genocidio. In questo senso una certa tolleranza accademica la comprendo. Ma cosa vuole che facciano gli intellettuali? Che riconoscano che la storia è violenta? È evidente che si può solo ricordare, con equilibrio, la complicazione delle cose».

Docenti, presidi, genitori hanno rinunciato alla mediazione delle idee oppure le proteste sono supportate da coloro che dovrebbero fungere da guida?

«Sono vere entrambe le ipotesi. Ci sono educatori che promuovono il dialogo e sono virtuosi perché è cosa difficile. E ci sono altri che fanno esattamente il contrario: fomentano la lotta. La cultura deve favorire il dialogo: l’intellettuale deve compiere una sintesi. Nel momento in cui nel mondo ci sono ancora milioni di credenti che non hanno ragioni di credere, se non perché quella è la loro tradizione, c’è ancora una battaglia da fare. Non dimenticandoci che Spinoza è stato il primo a essere perseguitato dai fanatici della verità assoluta».

Esiste un limite tra la tolleranza e la rinuncia allo schierarsi di fronte a determinati episodi?

«Schierarsi vuol dire che fra due persone violente ne scelgo una. Questo evidentemente non è utile e non serve a nulla. Queste questioni sono più grandi degli individui e riguardano il dramma della storia umana. Un intellettuale non può che denunciarlo, ma deve guardarsi dall’essere coinvolto nelle risse».

A Treviso due famiglie hanno richiesto di non far studiare la Divina Commedia di Dante ai figli per questioni religiose. Cosa ne pensa?

«Sono stupidaggini alle quali non si deve nemmeno rispondere. Esiste la nostra cultura e noi siamo fin troppo tolleranti rispetto ad altri paesi. In Iran è stata sancita la volontà di scacciare gli ebrei dalla loro terra. Di fronte a intolleranze del genere noi diamo spazio ai musulmani. Mi sembra una idiozia, no? Ma in un luogo come l’università, o in una scuola pubblica, bisogna mantenere una certa freddezza. Perché la cultura non milita, la cultura è storica. Questa coscienza storica della cultura caratterizza noi occidentali. Non possiamo pretendere di essere accolti a braccia aperte quando si parla di Dante Alighieri: dobbiamo parlare della relatività delle culture storiche. Dobbiamo convincere gli altri, le altre culture, che quel modo di vedere le cose non è più vero, non è più giusto. È più conveniente sul piano della convivenza pacifica convincere e non costringere».