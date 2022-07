Daniela Broch, morta l'imprenditrice storica di Forte dei Marmi: aveva 69 anni

Forte dei Marmi è in lutto per la morte dell'imprenditrice Daniela Broch, proprietaria di una celebre boutique punto di riferimento per i tanti vip e turisti facoltosi che frequentano la località marina della Versilia. È morta all'età di 69 anni dopo una breve malattia sabato 16 luglio. Daniela Broch vanta oltre 45 anni di esperienza nel settore dell'abbigliamento e la sua boutique si caratterizza per il mix di abiti di diversi brand italiani e internazionali che la rendono unica nel suo genere. Punto di riferimento di generazioni, si occupa di vestire la donna in tutti i sui momenti dal quotidiano: dagli abiti ai completi per l'ufficio, allo stile casual, ai vestiti e accessori per la spiaggia e moda mare, agli abiti da sera. Daniela Broch ha dedicato una parte della propria boutique alla sartoria in cui si realizzano abiti su misura. La boutique è nota proprio per offrire un servizio su misura a tutte le sue clienti. Oltre a proporre abiti eleganti e casual dei migliori marchi, disponibili in diverse taglie, il negozio vanta uno staff qualificato in grado di seguire le clienti nella scelta degli abiti per ogni occasione. Il negozio collabora inoltre con un sarto esperto, sempre a disposizione per realizzare le modifiche agli abiti e le personalizzazioni richieste. La boutique, frequentata anche da molti turisti stranieri, propone accessori moda da giorno, da sera e da cerimonia, con borse, foulard, cappelli.

La storica e nota commerciante di Forte dei Marmi ha ricoperto a lungo la carica di presidente del locale Centro commerciale naturale di Confcommercio Essere Forte. E proprio Confcommercio Lucca con il presidente Rodolfo Pasquini e il presidente di Viareggio - Versilia Piero Bertolani hanno espresso cordoglio alla famiglia hanno ricordato «il suo vulcanico impegno, la classe, la lungimiranza e le idee sempre brillanti mirate a valorizzare la cittadina del Forte e il suo tessuto imprenditoriale, oltre che la sua boutique di alta moda». Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Marzi: «Non esistono parole per esprimere il dolore della scomparsa di Daniela Broch, una amica di tutti noi, figura di riferimento non solo per la nostra comunità ma anche per i nostri ospiti che trovavano in lei una grande professionista della moda e dell'eleganza. Generosa, vulcanica, amava il suo lavoro, il suo Forte, la sua clientela. Difficile pensare che non sia più con noi».