Dalai Lama, il 7 aprile diretta sui canali social dell'Unione Buddhista Italiana

Mercoledì 7 aprile il Dalai Lama terrà in diretta sui canali social dell’Unione Buddhista Italiana un insegnamento sulle Quattro Nobili Verità (Denpai shi) seguito da una sessione di domande e risposte.

La diretta verrà trasmessa sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook di Sua Santità il Dalai Lama, sul sito e sui canali social Facebook, Instagram e Youtube dell’Unione Buddhita Italiana. Sarà possibile rivedere l’evento sui canali social di quest’ultima.

L’intera sessione presenterà la traduzione in simultanea degli insegnamenti in tibetano in italiano, inglese, cinese, hindi, francese, russo, spagnolo, vietnamita, giapponese, mongolo, coreano, tedesco e portoghese.

Il Presidente dell’Unione Buddhista Italiana Filippo Scianna ha dichiarato: «Siamo onorati che il Dalai Lama abbia accettato l’invito rivoltogli dall’Unione Buddhista Italiana. Il prossimo 7 aprile avremo l’onore di assistere a un evento unico che sarà tradotto in undici lingue e che potrà essere seguito in tutto il mondo».

We need to learn to manage our emotions and achieve inner peace. Our education should include an understanding of how to achieve peace of mind. Education should teach us how to live properly, how to balance our wish for physical comfort with mental comfort.

— Dalai Lama (@DalaiLama) April 5, 2021