Bambini prendono a calci un daino a Cala di Forno. La reazione della madre: «Aveva le zecche e sbavava»

Maremma, Cala di Forno. Oasi per gli animali, la flora e gli uomini. Ma la convivenza tra questi attori non è sempre così semplice. La zona è famosa per la sua spiaggia e le visite dei cervi, cerbiatti e daini. Qualche giorno fa, nel primo pomeriggio, un daino si è avvicinato alla riva. Due signore, secondo quanto riporta il sito MaremmaOggi, sono rimaste in silenzio per osservarlo. Poi è successo l'inverosimile.

Cosa è successo

Una testimone ha raccontato che il daino si è avvicinato a dei bambini e ad una madre che aveva piantato un ombrellone (abusivo perché non è possibile piantarli, ndr.). I piccoli, 8 e 9 anni circa, hanno iniziato a dargli calci per farlo andare via. Le due donne hanno assistito alla scena e rimproverato i bambini. La reazione della madre? Ha iniziato a urlare dicendo che non voleva quell'animal in mezzo ai piedi perché sbavava e aveva le zecche.