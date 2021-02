Cuoriconnessi: Unieuro e Polizia di Stato rinnovano l'impegno contro il cyberbullismo

Al via la nuova edizione di #Cuoriconnessi, l'iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato e Unieuro contro il cyberbullismo, il body shaming e il sexting. Il 9 Febbraio, in occasione del Safer Internet Day 2021 è stato infatti organizzato il primo evento in live streaming, che ha già ricevuto adesioni per oltre 170.000 studenti di tutta Italia. Alla diretta parteciperanno anche le massime cariche di Polizia di Stato, del Miur e l’amministratore delegato di Unieuro. L’evento sarà online dalle 10.00 alle 11.45 della mattina. Nata nel 2016, #Cuoriconnessi si rivolge alle scuole italiane secondarie di 1º e 2º grado, e coivolge studenti, insegnanti e genitori.

Le attività

Il progetto è articolato in diverse attività: incontri con i ragazzi nei i teatri di tutta Italia, contenuti pubblicati sul canale YouTube e sul sito web informativo più il libro - in versione cartacea e digitale - che racconta le vere storie vissute da ragazzi e famiglie. Ad oggi, l’iniziativa ha incontrato oltre 30.000 studenti nei teatri e nel 2020 il primo libro è stato distribuito gratuitamente in 200.000 copie cartacee andate esaurite in una sola settimana, oltre ad essere stato scaricato in oltre 70.000 copie digitali.

In questo ultimo anno sono nate anche altre attività spontanee di laboratori interni alla scuola che - partendo dalle storie raccontate - approfondiscono la tematica del cyberbullismo. Il nuovo libro, «#Cuoriconnessi - Tu da che parte stai?» nasce proprio dalla necessità di aumentare la sensibilizzazione con nuove storie e testimonianze di adolescenti per comprendere sempre più in profondità le innumerevoli sfaccettature dell’universo online. Il nuovo libro sarà distribuito gratuitamente senza alcun obbligo di acquisto a partire dal 7 febbraio, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo: sarà possibile ritirarlo in tutti i 500 punti vendita Unieuro presenti in Italia. La versione digitale si può scaricare invece dal sito cuoriconnessi.it

