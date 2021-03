Minaccia cibernetica all'economia nazionale, e in tempi di pandemia Covid, minaccia alle strutture ospedaliere, all'aziende farmaceutiche, ai vaccini, e a tutto quello che ruota intorno all'emergenza sanitaria. Gli 007 analizzano la situazione in Italia e, nella relazione semestrale presentata oggi, specificano da dove arrivino i rischi per il nostro paese.

«L’impegno informativo ha mirato in via prioritaria a tutelare strutture ospedaliere e centri di ricerca nazionali - spiegano -, nonché le principali realtà attive nello sviluppo e nella sperimentazione di vaccini e terapie contro il Covid-19. In questo contesto, è emerso come attori statuali abbiano tentato di sfruttare le debolezze connesse all’ondata pandemica per porre in atto attacchi sofisticati miranti ad esfiltrare informazioni sensibili su terapie e stato della ricerca. L’azione intelligence ha consentito inoltre di rilevare, sul fronte hacktivista, la ricerca di vulnerabilità e tentativi di violazione di portali web e, sul versante del cybercrime, lo sfruttamento di vulnerabilità note, attività di phishing, nonché la registrazione di domini malevoli allo scopo di ingannare gli utenti – anche attraverso la creazione di portali fittizi – nel contesto delle procedure di erogazione dei contributi economici previsti dai provvedimenti introdotti con la crisi pandemica. Le intrusioni hanno riguardato in particolare - aggiungono - enti/operatori afferenti al settore della sanità e della ricerca, in direzione dei quali sono state effettuate compromissioni informatiche attraverso l’acquisizione di credenziali amministrative ovvero l’inoculazione di malware, dicasteri ed altre amministrazioni dello Stato, nei cui confronti si è registrata una intensa campagna di diffusione di malware. A rafforzamento del dispositivo di protezione, il Comparto ha posto in essere iniziative di monitoraggio preventivo a tutela di infrastrutture critiche e assetti strategici, al fine di individuare vulnerabilità informatiche riferibili a risorse web in uso a primarie realtà operanti nel settore e ad apparati diagnostici esposti in rete, instaurando all’occorrenza relazioni dirette con i potenziali target in un’ottica di mitigazione del rischio».

Il generalizzato inasprimento delle condizioni di disagio socio-economico, con la pandemia amplificatore di vulnerabilità e rischi, sono le questioni aperte per la tutela della sicurezza nazionale . E poi c'è lo scenario internazionale con la Libia e i tanti attori e interessi in campo. Mosca alle prese con importanti dossier di politica interna ed economica, ma anche con crisi emergenti o rivitalizzate. Il dinamismo di Pechino sulla scena internazionale. Il confronto con gli Usa e l'articolato rapporto con la Ue .

E ancora: terrorismo, immigrazione clandestina, criminalità organizzata, temi che restano centrali, sebbene con nuove e diverse connotazioni. E se Daesh sembra perdere colpi, «il terrorismo che passa per l'Italia continua a costituire una via di ingresso e un ponte verso altre aree d'Europa».

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA