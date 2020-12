PORDENONE - Tragedia nella notte di Natale a Cordenons. A soli 30 anni è morto il cuoco Andrea De Felice, originario di Pordenone. E' stato stroncato da un malore nella sua abitazione. I soccorsi sono stati inutili. Lascia la compagna e una bimba di sei mesi.

Cuoco morto: chi era

De Felice era tornato da non molto da Londra, dove aveva lavorato per un periodo. Era rientrato a Pordenone e stava facendo progetti per il suo futuro lavorativo. In passato aveva lavorato nella brigata di cucina retta dallo chef Carlo Nappo, titolare dei ristoranti La Catina a Pordenone e il Podere dell'Angelo a Visinale di Pasiano. «Ci siamo sentiti tre giorni fa - ha detto Nappo ricordando il collega e amico -. Mi mancheranno le tue cavolate, il tuo chiedermi consigli, ciao amico».

Ultimo aggiornamento: 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA