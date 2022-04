Enrico Crippa è il presidente onorario di Federcuochi

Lo chef tristellato Enrico Crippa è stato eletto presidente onorario della Federazione Italiana Cuochi.

All’Assemblea Nazionale, in corso a Gardaland, sono presenti i presidenti e i delegati delle associazioni internazionali del Brasile, Canada e Inghilterra, insieme a tutte le associazioni continentali mentre altre, come quella Australiana o Polacca, sono in collegamento. «L’assemblea odierna riveste un particolare significato istituzionale», ha spiegato il presidente Rocco Pozzulo, «nell’appuntamento è stato infatti nominato il nuovo Presidente Onorario della Federcuochi, nella persona dello chef tristellato Enrico Crippa. Un pezzo di storia della nostra cucina d’eccellenza e un professionista vero che è da sempre vicino alla FIC».

L'incontro si chiuderà con una cena di gala a cura della Nazionale Italiana Cuochi che, alla vigilia della partecipazione alle competizioni del Global Chef, offrirà agli ospiti piatti d’eccellenza creati con i prodotti dei partner FIC, presenti alla serata insieme ad istituzioni regionali, giornalisti e rappresentanti delle categorie del settore.

Nel corso dell'assemblea un particolare appello è stato rivolto ai giovani. Infatti, i selezionati per il “Trofeo Miglior Allievo”, ovvero i 20 migliori allievi degli istituti alberghieri italiani, hanno avuto la possibilità di essere ospiti per seguire alcune sessioni formative dedicate e intraprendere un confronto con i grandi professionisti che li affiancheranno in questi due giorni di attività dalle quali scaturiranno le scelte per il futuro della categoria.