Cuochi non indossano la mascherina al ristorante: 800 euro di multa

I cuochi non indossano la mascherina mentre sono al lavoro nella cucina del ristorante, così scatta la salata multa di 800 euro. Accade in un pubblico esercizio controllato dalla polizia locale a Poggiofranco (Bari). Tra le 97 multe elevate ieri sera dalla polizia locale di Bari, infatti, c'è anche quella comminata ad un ristoratore di Poggiofranco: nella cucina due dipendenti stavano preparando le pietanze da servire senza indossare le mascherine di protezione come disposto dai protocolli. Titolare e dipendenti sono stati, quindi, sanzionati: una multa complessiva da 800 euro. In totale la polizia locale ha elevato 97 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, per soste irregolari su marciapiedi e attraversamenti pedonali.

