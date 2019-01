Cucciolo di lupo decapitato e fatto a pezzi, trovato in una busta di plastica nei boschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Macabro ritrovamento nei boschi di Vitorchiano, nel viterbese, quello capitato a Davide Giannone che, ieri pomeriggio, in compagnia della sorella, aveva deciso di fare una passeggiata con i suoi cani in mezzo al verde."Erano circa le quattro del pomeriggio, ricorda Davide, quando, in prossimità di un torrente, i miei cani si sono improvvisamente allontanati fino ad arrivare sulle sponde del corso d'acqua. Come se avessero sentito qualcosa, avevano puntato verso quello che sembrava essere il solito rifiuto gettato via da qualcuno che, evidentemente, tiene poco o nulla alla natura".Arrivato sul posto, però, Davide si accorge che quel sacchetto di plastica è strano."Più mi avvicinavo, racconta, e più quell'odore diventava pungente. Sembrava l'odore della morte".Così, apre la busta e viene colpito da "un olezzo che neanche immaginate". Dentro, infatti, non ci sono rifiuti ma quelli che sembravano i resti di un cucciolo di cane. Il povero animale era stato fatto a pezzi e decapitato. Poi, il folle autore del terribile gesto, doveva aver chiuso il tutto nel sacchetto e lo aveva gettato via."Sulle prime, emozionato ed in preda alla rabbia, avevo pensato ad un cane. Poi, continua Davide, ho visto il pelo e le piccole zampette e, dopo una breve ricerca su internet, dove ho confrontato le impronte di cani, volpi e lupi, mi sono reso conto che quei pover resti martoriati appartenevano proprio ad un lupo".Della testa, però nessuna traccia. Forse a caccia dell'ennesimo trofeo, il folle, l'ha tenuta per se?Più probabile sia stata fatta sparire. I lupi, nonostante alcuni recenti fatti di cronaca che li hanno visti vittime sacrificali di svariati atti di crudeltà, sono animali protetti e, anche se la pena per chi si macchia di atti come questi, è lieve, denunce e multe salate scattano all'istante.Lo stato della carcassa, ormai in evidente stato di decomposizione e nonostante lo smembramento, evidenziava notevole perdita ematica sulla parte anteriore sinistra del torace. Una fucilata? Impossibile stabilirlo, almeno per il momento. Alla fine, Davide ha deciso di seppellire il cucciolo.