Ilaria Cucchi contro "Un Giorno in pretura" per un selfie: «Con me la giornalista non volle nemmeno parlare»

Qualcuno sui social ha sbottato, altri non ci vedono nulla di male. Ilaria Cucchi, sorella del geometra morto nel 2009 a Roma in seguito all'arresto dei carabinieri, pubblica un post e annuncia che farà una segnalazione alla direzione generale della Rai e all'ordine dei giornalisti per evidenziare il comportamento di Roberta Petrelluzzi, conduttrice del programma «Un Giorno in Pretura», accusata dalla Cucchi di essere vicina agli avvocati degli imputati al processo.

Sul tvolo degli imputati una foto pubblicata da uno degli avvocato con la giornalista Petrelluzzi. «La scena che ho avuto davanti è la seguente - scrive in un post su Facebook -: la signora Petrelluzzi che, con sorrisi e grande cordialità, spalle ai banchi della Corte, si fa fare numerosi selfie, guancia a guancia, con gli avvocati degli imputati. Si rivolge poi all'avvocato Pini che era nelle vicinanze per chiedergli: 'Ma tu chi difendi?' 'Tedesco?' (uno dei carabinieri imputati che ha confessato il pestaggio di Stefano Cucchi, ndr), gli risponde lui. 'Stai sempre dalla parte sbagliata eh!', ribatte lei. Tutto questo è avvenuto di fronte a noi famigliari e giornalisti».

Nel post la Cucchi pubblica anche una foto della conduttrice insieme con Maria Lampitella, avvocato del carabiniere Raffaele D'Alessandro. Molti i commenti affidati alla pagina virtuale. C'è chi sta con Ilaria e critica il comportamento della giornalista. E chi molti pacatamente spiega di non vederci nulla di male. «La mia memoria va a sei anni fa, - spiega Ilaria Cucchi - quando, in un momento di nostra grande difficoltà, la trasmissione dedicò un paio di puntate al vecchio processo. Quello depistato con accuse sbagliate. La redazione ci chiese tutti gli atti che fornimmo regolarmente. Chiesi di poter parlare con lei ma mi venne opposto un netto rifiuto. “Non le vuole parlare per non essere influenzata”. Rispettai quella decisione anche se il servizio fatto su quel processo non mi piacque affatto. Ma io sono una parte».

