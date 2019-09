Csm, dopo quelle di ottobre elezioni suppletive bis. Rinuncia il sostituto di Criscuoli

Dopo le elezioni suppletive di ottobre per sostituire i cinque consiglieri del Csm che si sono dimessi in seguito allo scandalo della scorsa estate, a dicembre, ci sarà un altro turno. Questa volta per sostituire Paolo Criscuoli, che ha lasciato Palazzo dei Marescialli dopo mesi di autosospensione. L’unico giudice che poteva subentrargli, Bruno Giangiacomo, presidente del Tribunale di Vasto, ha deciso di rinunciare. Su di lui, il pressing della sua corrente, Area, per un passo indietro, a causa di un procedimento disciplinare. È stato lui stesso, con una nota, ad annunciare di aver «rassegnato» al Capo dello Stato la sua rinuncia. «L'ho fatto per esclusivo senso di responsabilità istituzionale». © RIPRODUZIONE RISERVATA