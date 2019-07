Cedimento strutturale, casa rischia di crollare: evacuata, chiusa la statale

Cedimento strutturale. Un'abitazione a Treviso, in via Feltrina n. 23, sta cedendo. Si tratta di un edificio anzianotto, le cui strutture portanti stanno cedendo per vetustà. C'è pericolo di crollo verso la strada statale, che è stata chiusa per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, che sono al lavoro per mettere in sicurezza l'edificio ed evitare rischi agli utenti della statale.

L'intervento in emergenza di messa in sicurezza consiste nel "cerchiaggio" dell'edificio con cinture metalliche di irrobustimento: i lavori sono ancora in corso nella notte. Nella casa abitavano sette persone, che sono state evacuate: il Comune provvederà loro un alloggio per la notte, poi si vedrà. Hanno potuto prelevare da casa alcuni beni primari e vestiti, poi sono stati allontanati.



Ultimo aggiornamento: 23:24

