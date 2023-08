Sabato 12 Agosto 2023, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 17:26

«Ho sentito urla disperate». Monica (ndf) era a bordo della crociera che si è fermata più del previsto a Santorini. Ma non solo, si trovava accanto alla cabina dalla quale è caduto il passeggero (poi ricoverato all'ospedale dell'isola greca). Un incidente, quello avvenuto lo scorso 25 luglio, che ha comportato diversi disagi. L'arrivo previsto in serata a Mykonos è saltato, con la nave che è potuta attraccare solo la mattina dopo. Conseguenze? In molti hanno perso i soldi per le prevendite a locali e discoteche acquistate in precedenza. Da qui ne è nata un'accesa discussione con i membri dell'equipaggio. Che, tuttavia, erano intenti a risolvere una situazione ben più grave, raccontata ora in esclusiva al Messaggero.

Il ponte 9

«Ero su quella nave», prosegue la passeggera. Al momento della caduta, però, non si trova in cabina. C'è tuttavia la figlia minorenne, di 13 anni. «Ha visto tutta la scena». Cosa è accaduto? «Stava leggendo sul balcone della nostra cabina al ponte 9, quando ad un certo punto ha visto l'uomo cadere da un balcone adiacente». Lo spavento. Priscilla (nfr) sente un tonfo e vede il corpo "atterrare" su una scialuppa di salvataggio, due piani sotto.

La telefonata

La minorenne contatta immediatamente la reception e avvisa di quanto accaduto. Nel frattempo gli operai addetti alla manutenzione della nave intervengono. E arrivano anche i soccorsi. «L'ospite si muoveva e si lamentava per il dolore. Era addirittura riuscito a rimettersi seduto da solo mentre attendeva i soccorritori, pur lanciando urla disperate».

L'attesa

Monica e la sua famiglia devono attendere alcune ore prima che la crociera potesse riprendere il viaggio. «La scientifica ha dovuto fare i rilievi del caso e l'ospite doveva essere trasferito all'ospedale. Anche mia figlia è stata ricontattata dal personale di bordo per indagare su quanto accaduto. Ma, essendo minorenne, è stata sottoposta solo ad un paio di domande veloci».

I timori

Dalle domande che vengono sottoposte alla figlia, Monica deduce qualcosa. «Si è intuito che il loro timore era che qualcuno l'avesse spinto». Poi, dopo gli annunci di routine, il comandante comunica che avrebbero attraccato a mezzanotte a Mykonos. Ma non va così. «Non so per quali ragioni», prosegue. «Era già invece prevista una tappa diurna il giorno successivo ed è stato possibile fare solo quella». Per il disagio, vengono riconosciuti ad ogni passeggero 100 euro spendibili sulla nave.