Genova, litiga col marito e si lancia dalla nave da crociera: è fuori pericolo

Ieri sera, una donna irlandese in vacanza sulla nave da crociera Msc Seaview, in quel momento ormeggiata al porto di Genova, si è gettata in mare. La 43enne è stata recuperata e soccorsa dagli uomini della capitaneria di porto che l'hanno trasferita in codice rosso all'ospedale Galliera. È stata visitata e adesso è fuori pericolo.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, la turista avrebbe litigato pesantemente col marito, in crociera insieme a lei, e - forse spinta dal troppo alcol bevuto - ha deciso di lanciarsi da una ventina di metri.

