Critica l'amministrazione comunale su Facebook, i vigili le citofonano: «Mandi una lettera di scuse»

Lascia un commento su Facebook contro l'amministrazione comunale e il giorno dopo si ritrova con un agente della polizia locale alla porta che le chiede di parlare con il comandante, il quale a sua volta le sollecita una lettera di scuse al sindaco. Succede a Peschiera Borromeo, dove una cittadina ha commentato un post sul rifacimento della segnaletica stradale con un "Amministrazione ridicola".

Il giorno dopo, come riportato dal sito 7giorni.info, un agente le ha comunicato che il comandante della polizia locale, Claudio Grossi, aveva «urgente bisogno di parlare con lei». Al telefono, il comandante «Mi ha spiegato che la sindaca Caterina Molinari si era risentita del mio commento e che sarebbe stato meglio che avessi inviato una lettera di scuse Lo ha sottolineato due volte che sarebbe stato meglio. Di lì per lì, impaurita dalla situazione l’ho inviata. Il commento è stato cancellato ed è finita li. Ma ripensandoci bene – conclude la cittadina peschierese - sento di aver subito una forzatura». Il comandante, però, non desiste: «In presenza di commenti pesanti alle auorità, senza le scuse del cittadino procediamo d' ufficio a depositare querela», ha spiegato a 7giorni.info. Sui social, intanto, è bufera.

