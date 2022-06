Cristina Diac, 48 anni, trovata morta in casa a Genova: aperto un fascicolo per omicidio volontario

Una donna romena di 48 anni è stata trovata morta nella sua a bitazione in via Orgiero, nel quartiere di Sampierdarena a Genova. La vittima si chiamava Cristina Diac. Il sostituto procuratore Gabriella Marino sta sentendo in questura il marito e una coinquilina insieme agli investigatori della squadra mobile, diretti dal primo dirigente Stefano Signoretti.

Aperto fascicolo per omicidio volontario

Il marito, è emerso dalle indagini, aveva un precedente per maltrattamenti nei confronti della donna, risalenti al 2019. L'uomo non è indagato ma la procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Nelle prossime ore verrà incaricato il medico legale per eseguire l'autospia che chiarirà le cause della morte e l'origine delle ecchimosi sul corpo.