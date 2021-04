Un paracadutista è precipitato in un campo ed è morto, poco prima delle 14, all'aeroporto del Migliaro, a Cremona. Vano il massaggio cardiaco, a lungo praticato dagli operatori del 118: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il terreno. Il paracadutista, sessantenne di Parma, dello SkyTeam Cremona aveva al suo attivo cento lanci. Sul posto la polizia che sta raccogliendo elementi per capire cosa sia realmente accaduto.

