Cremona, donna di 45 anni muore in casa per le esalazioni di monossido dalla caldaia: intossicati il figlio e il marito

Cremona, una donna di 45 anni è morta in casa per le esalazioni di monossido di carbonio provenienti dalla caldaia: intossicati il figlio e il marito. La donna di 45 anni è morta la notte scorsa in un appartamento a Pieve d'Olmi, nel cremonese. Intossicati, secondo le prime informazioni, anche il figlio, il marito e un vicino di casa. Le esalazioni potrebbero essere state causate dal malfunzionamento della caldaia.

Ultimo aggiornamento: 10:42

