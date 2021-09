Cremona, ciclista di 85 anni muore investito da un pirata della strada

Martedì 28 Settembre 2021, 20:33 - Ultimo aggiornamento: 20:35

Un anziano è stato investito mentre era a bordo della sua bicicletta. Il ciclista cremonese di 85 anni, Italo Grandi, è morto: l'incidente stradale si è verificato a Scandolara Ripa d'Oglio, in provincia di Cremona. Stando ai primi accertamenti, eseguiti dagli agenti della polizia stradale, a travolgerlo e ucciderlo lungo la strada provinciale 83, in località Cà dell'Ora, potrebbe essere stata un'auto il cui conducente non si è fermato dopo l'urto. L'allarme è scattato poco dopo le 14.30, quando un passante si è accorto del cadavere a terra e della bicicletta distrutta diversi metri più avanti.

«Stavamo transitando lungo la strada - ha raccontato uno dei testimoni - quando abbiamo visto una persona riversa a e ci siamo fermati. Pensavamo stesse male, poi avvicinandoci abbiamo visto che era gravemente ferito». Immediatamente sono stati allertati i soccorritori del 118, ma per l'uomo, probabilmente un ciclista amatoriale, non c'è stato nulla da fare. Ora sono serrate le indagini della Polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica e raccogliendo tutti gli elementi utili per rintracciare il presunto pirata.