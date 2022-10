Cremona, ragazzo di 15 anni denuncia bullismo: «Perché la scuola non mi ha difeso?»

Scherzi, ripetuti, prese in giro, canzonature, dispetti. Il minimo comun denominatore però è sempre lui: un ragazzo, 15 anni, vittima dei compagni di classe per un anno intero ed era il primo anno delle superiori. Il bullismo inizia nel settembre del 2021 e, come accade sempre più spesso nell'ultimo anno, è corredato da filmati che finiscono pubblicati sui social in modo che si possa ampliare la platea di spettatori e consumatori di quella prepotenza. Su Instagram infatti è stato postato un video in cui l'adolescente, di cui ha raccontato la storia il Corriere della Sera, compare con il viso incerottato con il nastro adesivo mentre si allaccia una scarpa, perde l’equilibrio e cade. Sottofondo: le risate divertite dei bulli.

«No fear, lo sport contro bullismo e cyberbullismo». Incontro all'Istituto Frezzotti-Corradini

Cosa succede? Che il ragazzo ne ha piene le tasche e si rivolge alla Polizia postale di Cremona per denunciare. «Mi sono sentito solo. La scuola non mi ha aiutato, come se fossi io nel torto. Non hanno attivato i protocolli», ha detto al Corriere. C'è voluto l'intervento degli investigatori per spostare i ragazzi che tormentavano la vittima in un’altra sezione. Ma le vessazioni non sono mica finite e la scuola è rimasta comunque passiva: gli insegnanti hanno riferito al ragazzo di non poter fare nulla. Al massimo una nota sul registro e un 6 in condotta. Questi i provvedimenti più formali che sono stati presi. A margine di questo contesto rimane un ragazzo deluso, arrabbiato, amareggiato e che si è dovuto sorbire anche le critiche dei compagni di classe che lo hanno rimproverato per aver sporto denuncia. E perchè forse, dopo la denuncia, non si rideva più.

Alessandro suicida a 13 anni a Gragnano, il tema mai letto sul quaderno: ​«Sono vittima di bullismo»