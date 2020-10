Covid, positivo il capo di Gabinetto di Zingaretti, Albino Ruberti. Chiusa palazzina della Regione Lazio

Chiusa la palazzina A nella sede della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo. La decisione si è resa necessaria dopo la scoperta di un caso di positività al Covid. In corso le operazioni di sanificazione, mentre chi ha avuto contatti con con la persona contagiata sta già seguendo le disposizioni previste.

Colpito dal virus il capo di Gabinetto del presidente Nicola Zingaretti, Albino Ruberti: «Sono risultato positivo al tampone rapido, ma sono asintomatico - ha dichiarato - Mi sono subito messo in isolamento e ora aspetto l'esito degli altri accertamenti». Ha poi aggiunto «So che sono già stati attivati tutti i protocolli».

In ogni caso, secondo quanto si apprende dalla Regione, non ci sarebbero stati contatti stretti negli ultimi giorni fra Ruberti e il governatore. Sono scattate immediatamente invece tutte le procedure di rito nei confronti dei suoi più stretti collaboratori. Zingaretti aveva contratto il Covid nel marzo scorso, durante la prima ondata della pandemia

