Lockdown, Zaia: «Il metodo per le zone dovrà essere modificato, serve buon senso»

Il metodo per definire le zone dell'emergenza Covid «lo abbiamo approvato come Regioni ed era un'occasione per avere un benchmark, poi è diventato un elemento di giudizio, penso che dovrà essere modificato». Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenendo a Radio 24. «È utopia - ha spiegato Zaia - pensare che esista un frullatore nel quale metti gli ingredienti e vien fuori un prodotto finito, ed è aleatorio pensare che esista un algoritmo che dia l'assoluta immagine della realtà. Ci vuole buon senso, e delle valutazioni che vanno al di là dei numeri». Ricordando quindi l'ordinanza “zona gialla plus” concordata con Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, per Zaia «pensare che il Veneto sia rimasto in zona gialla e le altre siano ora arancioni è la follia dei numeri e delle formule. Poi ci sono elementi che hanno un forte carattere di discrezionalità».

Sul tampone fai da te in Veneto «penso che la sperimentazione si possa fare con velocità, nel tempo di un paio di settimane al massimo. Su questo progetto si è già lavorato almeno da tre mesi. Abbiamo seguito - ha aggiunto Zaia - la realizzazione di questo tamponcino fai da te, grande come un cotton fioc, che poi ha un suo reagente, con la solita “saponetta”. Abbiamo già iniziato la prova in doppio con tampone molecolare sui pazienti. Dà già risultati incoraggianti, adesso si tratterà di fare la sperimentazione. I pazienti ci sono e abbiamo la massa critica per farla», ha concluso.

Veneto zona gialla, ma 3.605 nuovi contagi. Luca Zaia: «Niente happy hour a mezzogiorno». L'ordinanza

