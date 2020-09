Covid, in Veneto 373 nuovi casi: pesano test privati e focolaio all'Aia

Aumentano di 373 casi le positività al Coronavirus registrate in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 23.577. Lo segnala il Bollettino regionale. Circa 45 delle nuove positività registrate oggi - precisa la Regione - sono correlate a un import da un laboratorio privato di test effettuati nella seconda metà di agosto.

Covid, impennata di casi in Veneto: più 163 rispetto a ieri. Zaia: «Colpa dei vacanzieri»

Sono poi segnalati 121 casi a Treviso, per la maggior parte attribuibili alle positività nello stabilimento «Aia» e a viaggiatori provenienti da zone a rischio. Crescono di conseguenza anche gli attuali positivi, che sono 2.780, 166 in più rispetto a ieri, mentre vi sono 3 decessi, che portano il totale a 2.126. Nelle aree non critiche degli ospedali sono ricoverati 155 pazienti, di cui 79 positivi; nelle terapie intensive vi sono 14 ricoverati di cui 10 positivi.



