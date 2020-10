Covid Veneto, boom contagi: 657, quasi 200 più di ieri. Frenano ricoveri, ma in un mese sono raddoppiati

Impennata di contagi in Veneto. Secondo quanto emerge dal bollettino emanato dalla Regione, sono 657 i positivi al Covid nelle ultime 24 ore. Quasi duecento in più rispetto a ieri, quando i contagiati erano stati 485. In totale, da inizio pandemia, sono 32.973 coloro che hanno contratto il coronavirus. Il dato positivo riguarda le vittime: nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il contatore rimane dunque fermo a 2.226. Frenano, per ora, i ricoveri di pazienti con Covid negli ospedali del Veneto, che oggi vedono 359 posti occupati nei reparti non critici, 3 meno di ieri. Anche le terapie intensive sono pressochè stabili, con 40 pazienti (-1). Una situazione che non determina, come sottolineato dal governatore Zaia, alcun allarme per il sistema sanitario regionale, capace di 464 posti nelle rianimazioni. Rispetto ad un mese fa però l'impennata dei contagi ha avuto una netta ripercussione sui nosocomi: il 14 settembre scorso erano 151 le persone ricoverate nei normali reparti, oggi 359 (+137%), nelle terapie intensive c'erano invece 20 pazienti, diventati ora 40 (+100%).

Attualmente sono in isolamento domiciliare 12.834 persone, +1.151. Gli attualmente positivi ammontano a 7.182, 527 in più rispetto al numero di ieri. Buone notizie anche sul fronte ricoveri. Nei reparti di degenza ordinaria sono 359 i pazienti, tre in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Stabili ma in leggerissimo miglioramento anche le terapie intensive: quaranta, una in meno di ieri.

La situazione ha sottolineato il governatore della Regione Luca Zaia non determina alcun allarme per il sistema sanitario, che conta su una capacità complessiva di 464 posti in rianimazione. Allargando il raggio d'indagine, però, si nota come dal 14 settembre ci sia stata una pressione maggiore sugli ospedali. Un mese fa erano 151 le persone ricoverate, oggi 359 (+137%). In terapia intensiva, allora c'erano 20 pazienti, adesso sono il doppio.

Nuovo Dpcm, matrimoni: invitati più distanti e un fondo per indennizzare gli sposi. Ecco le proposte salva-cerimonie

Ultimo aggiornamento: 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA