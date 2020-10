Covid Veneto, 485 nuovi contagi e 7 morti: risalgono ricoveri, terapie intensive e attuali positivi

Covid, il bollettino del Veneto oggi registra 485 nuovi contagi e 7 morti. E risalgono ricoveri, terapie intensive e attuali positivi. Nelle ultime 24 ore il Veneto, dunque, ha registrato 485 contagi Covid in più, 7 le vittime: non accenna a rallentare quindi la nuova fiammata di infezioni nella regione, che conta un bilancio complessivo di 32.316 positivi dall'inizio dell'epidemia. I morti (tra ospedali e case di riposo) salgono a 2.226 (+7). Sale anche il dato degli attualmente positivi, 6.655 (+366), e riprendono a correre i numeri dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, 362 (+23), e nelle terapie intensive, 41 (+4). Con la ricerca dei contatti per i nuovi focolai aumentano anche i soggetti in isolamento domiciliare, 11.683 (+664), dei quali 3.705 positivi.

