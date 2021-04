Roma, la colomba di Pasqua porta i vaccini: la street art di Harry Greb vola sul Ministero della Salute

Qesto anno la colomba di Pasqua di Harry Greb porta i vaccini. L'artista di street art ha voluto avvolgere con questo messaggio di "Hope Easter" il Ministero della Salute a Roma: un disegno simbolico che possa però rappresentare la speranza per milioni di vaccini in arrivo per tutti. «Quest'anno più che mai credo che la Pasqua debba incarnare la speranza di una “pioggià di vaccini” che arrivano direttamente dalla colomba, simbolo Pasquale. Nessuna polemica, stanno lavorando tutti ma ora è il momento del cambio di marcia, la Pasqua come spartiacque, 'Hope Easter'», ha spiegato Harry Greb.

Questa mattina arrivando al Ministero della Salute ho trovato un bel messaggio dello street artist Harry Greb.

Buona Pasqua a tutti. pic.twitter.com/lC058qvmKk — Roberto Speranza (@robersperanza) April 3, 2021

«Questa mattina arrivando al Ministero della Salute ho trovato un bel messaggio dello street artist Harry Greb. Buona Pasqua a tutti», ha scritto su twitter il ministro Roberto Speranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA