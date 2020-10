Covid a Napoli, donna si rifiuta di indossare la mascherina: portata via dalla polizia per resistenza

Covid, succede anche questo: momenti di tensione a Napoli per un fermo di polizia ai danni di una donna che, sulla centrale via Roma, dopo aver rifiutato l'invito di un agente ad indossare la mascherina ha tentato una fuga e, raggiunta, ha colpito il poliziotto che cercava di bloccarla.

La donna, racconta chi ha assistito alla scena, è stata avvicinata dai due agenti in moto che, come prevede l'ordinanza anti-covid del Governatore della Campania Vincenzo De Luca - invitavano i passanti a portare la mascherina. La donna avrebbe rifiutato di seguire l'indicazione chiedendo agli agenti, prima di allontanarsi, di mostrarle il testo della legge. La confusione seguita all'arrivo di altri mezzi di polizia e di alcuni militari in servizio di controllo ha avuto termine solo quando la signora è stata fatta entrare in una auto della questura dove è tutt'ora in stato di fermo.

Covid, l'ordinanza del presidente De Luca: «In Campania bar e locali chiusi dopo le 23»

Nuovo Dpcm, Conte: «Bar e ristoranti restano aperti. Non vedo all'orizzonte un lockdown»

Covid, le Regioni chiedono spazio. Il governo: «Potete varare solo ordinanze più dure»



Ultimo aggiornamento: 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA