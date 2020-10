Covid, Ricciardi: «La quarantena può essere ridotta da 14 a 10 giorni»

«Stiamo pensando a ridurre la quarantena sulla base dell'evidenza scientifica e su quello che accade al momento, la quarantena secondo noi può essere ridotta da 14 a 10 giorni come fanno i tedeschi con un tampone invece che due. È qualcosa che stiamo consigliando e spero che il Governo prenda in considerazione».

Vaccino Covid, Ricciardi: «Primi risultati prossima settimana. In Campania stessi casi dell'Italia a maggio»

Lo ha sottolineato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, ospite di SkyTg24. Ricciardi ha aggiunto che «stiamo pensando di evitare tutte le situazione che provocano assembramenti non giustificati. Non c'è nessuna ipotesi di chiusura di esercizi commerciali - avverte - si sta pensando a quali sono le attività che prevedono assembramenti ingiustificati che riguardano attività non primarie. Sarà il Governo più a prendere la decisione più giusta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA