Covid, De Luca: «Resort per asintomatici in Campania per svuotare gli ospedali»

«Dobbiamo cominciare a svuotare gli ospedali dagli asintomatici, che devono essere in isolamento domiciliare. Stiamo aprendo dei "Covid resort", non alberghi a 5 stelle ma strutture dove ospitare anche pazienti asintomatici che non possono rientrare a casa per vari motivi particolari». Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

«Nell'Ospedale del Mare - ha spiegato De Luca - abbiamo un'intera palazzina, destinata ai familiari dei pazienti con credo 200 stanze, che sarà destinata totalmente ad accogliere pazienti asintomatici che, anziché stare negli ospedali, possono stare lì a passare queste due settimane di isolamento. Stiamo facendo la stessa cosa in altre realtà territoriali con altre Asl».

De Luca ha sottolineato che «l'obiettivo he dobbiamo darci in Campania come in Italia è quello di trovare il punto di equilibrio fra nuovi contagi e malati che diventano negativi, cioè persone che guariscono. Per intenderci, se abbiamo 100 nuovi contagi al giorno dobbiamo avere 100 guarigioni al giorno, o numeri simili e quasi equivalenti. Oggi abbiamo in Campania un affollamento particolare degli ospedali, abbiamo avuto fino a ieri negli ospedali 430 persone, la gran parte asintomatiche. Questo è un dato che ci differenzia dalle regioni del Nord e va corretto. Non possiamo occupare centinaia di posti negli ospedali per persone alle quali dobbiamo fare un servizio, come mi dicevano i direttori generali delle Asl, da badanti. Dobbiamo inviare in isolamento domiciliare quelli che risultano positivi ma senza sintomi».

